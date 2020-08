Adani: “Inter, mi aspetto tre cose contro lo Shakhtar Donetsk! Gli ucraini…”

Condividi questo articolo

Inter-Shakhtar Donetsk, sfida valida per le semifinali di Europa League, andrà in scena alle 21.00 a Dusseldorf. Daniele Adani – ospite negli studi di “Sky Sport” – analizza la sfida prima del fischio d’inizio. Di seguito le sue dichiarazioni

ASPETTATIVE – Inter-Shakhtar Donetsk è una grande occasione per i nerazzurri di Antonio Conte, che puntano la finale di Europa League. Daniele Adani dice la sua sul match prima del fischio d’inizio: «Mi aspetto qualità, voglia di vincere. Concentrazione, tutto quello che serve per approdare a una finale. Ognuno di questi talenti, con la formazione di base degli ucraini, ha creato un contesto vincente perché questa è una squadra che arriva nei quarti di finale di Champions e di Europa League tante volte».

SIMILITUDINI – Adani risponde anche al paragone tra lo Shakhtar Donetsk e il Sassuolo: «Se parliamo di idea di calcio, delle varianti, della creatività, del lavoro in fase offensiva sicuramente mi piace, ma sono diversi interpreti. Nel senso: Taison non è Boga, Berardi è diverso da Marlos e la prima punta Caputo è diversa da Junior Moraes. Però sicuramente c’è tanta qualità, tanta ricerca, tempi di gioco piacevoli da vedere. La pressione è quella che ti fa tenere sveglio, ti dà la voglia di incitare i compagni. Quando non senti più pressione secondo me devi cambiare mestiere».