Adani: «Inter-Liverpool? Nessuna colpa. Equilibrio ma ha vinto la più forte»

Daniele Adani, sulla Bobo Tv, ha spiegato il KO di San Siro tra Inter e Liverpool di mercoledì sera in Champions League. Per l’ex giocatore, gli inglesi davano una sensazione assoluta

CHAMPIONS LEAGUE − Adani è ritornato sul KO di Milano: «Calhanoglu calcia in porta e il Liverpool fa due gol. Ma gli attaccanti dell’Inter non hanno capitalizzato ciò che si erano costruiti, occasioni solo potenziali. C’è stata la possibilità di concludere, hanno perso Dzeko e Lautaro il duello con i difensori Reds. In campo aperto, è mancata la scelta di giocatori di un certo calibro per mettere in difficoltà Alisson che ha fatto zero parate. Ma Salah, Mane e Jota non hanno tirato nemmeno a parte il mezzo tiro di Salah. C’è stato equilibrio anche se la più forte ha vinto. In Europa è diverso, l’Inter che in Italia vince con i cambi, in Champions League no. Si sentiva che la partita potesse andare in quel modo, non è colpa di nessuno. Firmino fa un gol a 15′ dalla fine che poteva fare Dzeko».