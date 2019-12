Adani: “Inter, lavoro straordinario di Conte. Esposito e Agoumé…”

Alle 18 si giocherà Inter-Genoa (QUI le formazioni ufficiali). Nel prepartita è intervenuto l’ex difensore nerazzurro e ora talent di “Sky Sport” Gabriele Adani. Si è quindi parlato del match, ma anche dei possibili rinforzi a gennaio

POSSIBILE RINFORZO – Lele Adani ha parlato di Rodrigo de Paul, in gol oggi e obiettivo di mercato dei nerazzurri: «Si tratta di un profilo da Inter. Lui è un giocatore di qualità dentro una grande quantità. Lui nasce esterno, ma ora in Italia è diventato una mezzala totale che si sposa benissimo con le richieste di Conte».

LAVORO – Si è poi parlato del campionato fatto fino a questo momento e di Sebastiano Esposito: «Il tecnico sta facendo un lavoro straordinario. La squadra è stata riconoscibile da subito e non ha mai mostrato dubbi di non identità, poi si è molto poggiata sui due attaccanti. Il momento negativo con gli infortunati è visibile a tutti e ora gli altri devono dare qualcosa in più. Esposito ha fame e colpi. Cattura il momento, è vivo. Può essere decisivo. A Conte questo piace: sempre ispirato, ma deve lavorare. Oggi test importante per lui. Agoumé invece è stato faro e capitano di tutte le nazionali giovanili francesi. Ha le stimmate del predestinato. Deve solo crescere e giocare. Pogba? A me ricorda più il primo Essien, quello dominante in quel ruolo. Vidal quando gioca fa la differenza nel Barcellona. Per il presente sì, poi certamente Kulusevski è il futuro. Però con nessuno dei giocatori che i nerazzurri hanno puntato saranno superiori alla Juventus».