Adani: «Inter-Juventus, divario rosa? Assurdo. Differenza nel lavoro!»

Dopo un ampio commento su Inter-Juventus e su alcuni dei nerazzurri al top, Daniele Adani approfondisce l’argomento “divario” che spesso cavalcano i bianconeri.

DIFESA BATTE ATTACCO – Per Daniele Adani il risultato di Inter-Juventus è bugiardo. L’ex calciatore lo spiega a “La Domenica Sportiva”: «Il risultato non dice il vero. Credo che ci sia molta più distanza fra le due squadre rispetto al risultato, che è striminzito e di corto muso. In una partita dove entrambe le difese hanno battuto gli attacchi, l’Inter ha mostrato più soluzioni. La partita è rimasta in bilico. Nel primo tempo l’Inter faceva la partita e Juventus ha avuto solo un opportunità, che alla fine non è stato neanche un tiro di Vlahovic. Nel secondo tempo però l’Inter si è vista sempre, anche quando la Juventus doveva recuperare. Questo è esemplare e la partita ha detto molto di questo campionato. I difensori nerazzurri sanno fare il loro mestiere e quando partecipano alla manovra sono devastanti anche nell’altra metà campo. Pavard è stato il migliore in campo insieme a Calhanoglu. Lui è quello che ha fatto l’assist a Lautaro Martinez nella finale di Supercoppa Italiana. Quando va nell’area di rigore avversaria fa la differenza, come ha fatto vedere con la Francia nel 2018».

Adani difende il lavoro dell’Inter e smonta le teorie pro Juventus

VALORE DEL LAVORO – Daniele Adani spiega benissimo che la tanto millantata differenza di rose fra Inter e Juventus non c’è. C’è, però un’altra cosa: «L’Inter che due anni fa prende come rinforzi Darmian e Acerbi non può essere paragonata a Bremer e Danilo. I nerazzurri prendono a parametro zero Mkhitaryan e Calhanoglu, che non voleva nessuno. Non sono Locatelli, pagato 40 milioni, o Rabiot, che è il centrocampista che fa la finale del Mondiale con la Francia. L’Inter perde Lukaku e Dzeko e mette Thuram, che nessuno considerava di quel livello. La Juventus, un anno e mezzo fa a 90 milioni ha preso Vlahovic. Come si può dire che la rosa nerazzurra è così superiore? Lo ha dimostrato in campo il valore del lavoro che c’è nel biennio. Alla Juventus non va bene Di Maria, Kulusevski, Morata, l’Inter prende i parametri zero che non vuole nessuno e diventano big».