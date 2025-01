Adani: «Inter, Inzaghi ha ruotato bene in Champions League»

Adani durante una puntata di “vivaelfutbol” in diretta su Twitch ha analizzato tutte le formazioni titolari viste in Champions League complimentandosi con Simone Inzaghi e la gestione delle rotazioni.

RUOTATO BENE – Lele Adani analizza la gestione delle rotazioni da parte di Inzaghi in Champions League, con ottimi risultati: «L’Inter al momento è la più avanti tra le italiane in Champions League. Ha otto gol fatti, un gol subito come nessuno nella partita che ha perso a Leverkusen. Ma la cosa più importante è che io ho selezionato tutte le formazioni dell’Inter. Sostanzialmente Inzaghi ha ruotato tanto, ma non possiamo dire che non ha ruotato bene. Le scelte sono state giuste. Vero che l’Inter ha segnato poco e ci sono ben quattro 1-0. Poi c’è la vittoria roboante con la Stella Rossa, il pareggio col Manchester City e la sconfitta con il Leverkusen. Le scelte hanno portato questa squadra a rinunciare a un titolare come Federico Dimarco per premiare Carlos Augusto. Ha giocato abbastanza Yann Bisseck, Piotr Zielinski, Mehdi Taremi. Lautaro Martinez ha giocato solo tre partite su sette, da titolare. L’Inter è una squadra che è quarta in classifica in Champions League».