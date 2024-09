Adani: «Inter imbattibile con Lautaro Martinez e Thuram in forma!»

L’Inter deve trovare continuità e confermarsi contro la Stella Rossa tra poche ore. Daniele Adani ha fiducia e sul canale Youtube Viva el Futbol parla in particolare dei due attaccanti.

FORZA – Daniele Adani non ha alcun tipo di dubbio sulla forza dei nerazzurri: «L’Inter parte 1-0 per me. Da rosa arriva pretesa, troppo facile se non fai un risultato dire perché ne ha tolti due o perché fa il turnover. Può giocare con tanti giocatori, al massimo e le altre al massimo si parte 1-0. Da rosa devo pretendere, mi hanno fatto arrivare a pensare ciò lo scorso anno. C’è qualcosa che non ti finisce nell’Inter? Qualcosa ti può far pensare che non torna una cosa».

Inter, due giocatori chiave per Adani

ATTACCANTI – Adani ha esaltato infine gli attaccanti: «Le punte non hanno fatto così bene rispetto alla partenza dell’anno scorso: molte volte il campo più lo guardi, più segui e ti dà indicazioni. L’Inter ha fatto un tipo di gioco totale dove tanti cambiavano posizioni e si trovavano tra smarcamenti, conduzione e conclusione. Dove tutti sono coinvolti il collettivo prevale a certi livelli. I due giocatori che fanno giocare meglio l’Inter sono i due attaccanti però. Quando dominava, teneva palla, ho avuto la prova. Quando Lautaro Martinez e Thuram giocano bene l’Inter è imbattibile».