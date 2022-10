Adani: «Inter, il Barcellona dà risposte ma sia partenza. Col Sassuolo diversa»

L’1-0 dell’Inter al Barcellona dev’essere il trampolino di lancio per ripetersi, già da questo pomeriggio contro il Sassuolo. È il messaggio mandato da Adani alla Bobo TV, proiettandosi alla partita di oggi.

REAZIONE – Daniele Adani trova i lati positivi: «Se noi andiamo a vedere, in una notte di Champions League, la risposta emotiva l’Inter l’ha data. Nell’immediato ti appaga, ma finisce domani se non c’è il contenuto tecnico: cioè il gioco. La partita col Sassuolo è diversa, è già un’altra cosa. La partita col Barcellona ti ha dato una risposta che non poteva che essere quella di una squadra che lotta, che è concentrata e che vive per portare a casa quel risultato. Va vista nel percorso, perché se disegni qualcosa porti tutto quello che abbiamo detto l’anno scorso dell’Inter, che era credibile. Se tu invece ti fermi a voler rivendicare che squadra sei stata non si va da nessuna parte, perché non è la verità».

OCCHIO – Adani trova però anche un rischio: «Contro un Barcellona che non negozia le sue idee e va a imporre il suo gioco l’Inter ha concesso poco. Robert Lewandowski non ha tirato mai, Federico Dimarco è il titolare di quella fascia e ha fermato Ousmane Dembélé che pure ha fatto bene. Questo deve essere un punto di partenza: non devi dire che tutto va bene, non è ancora buona la situazione. Per un anno abbiamo parlato di Inter come miglior proposta, riconoscendo la modernità del suo calcio. Ma se pensiamo che quello basta non è così. La risposta di martedì ha dato i suoi frutti, ma la partita va letta oltre il risultato: deve fare molto di più».