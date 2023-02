Adani: «Inter ha fatto bene la partita, gol di Lukaku nel destino»

L’Inter ha vinto la gara d’andata con il Porto nello scorso mercoledì. Daniele Adani ha parlato della sfida in collegamento con la BoboTV. Elogi alla squadra, ma dubbi sul ritorno in Portogallo.

DESTINO – Daniele Adani ha parlato in questo modo della sfida tra Inter e Porto di Champions League: «Lui colpisce il palo, ma è pronto a ribadire in rete. L’Inter ha veramente una rosa forte, alla fine era quasi tutto apparecchiato quando sono entrati Brozovic, Lukaku e Gosens. Mettendo dentro quei valori si può far subire l’avversario anche in undici contro undici. Il gol di Lukaku era scritto nel destino, era tutto apparecchiato per lui. Per vincere ci può essere un sistema diverso, quei venti minuti finali ci hanno detto questo. Se Gosens fa l’ala e Bastoni accompagna il Porto rimane in difesa. Il problema è quando nei tre centrali e i due esterni non accompagni bene, ma non è il caso della squadra di Inzaghi. Il problema dell’Inter è segnare contro squadre chiuse. Il fattore è stata l’espulsione di Otavio, che permetteva ripartenze a Sergio Conceicao. Senza il fantasista e con Lukaku al centro dell’attacco è stato più facile. L’Inter la partita l’ha fatta bene, non è scontato perché il Porto è una squadra seria».

RITORNO – L’ex calciatore ha poi aggiunto: «L’Inter non cercherà il dominio della partita, ma avrà delle chiavi. Non lo fa perché è una squadra che fuori casa ha avuto molti problemi. Sampdoria o Monza, è stata insicura. Col Porto sarà un test probante, se non sbagli passi. L’Inter attaccherà con le ripartenze, grazie a Dimarco, Mkhitaryan, Lukaku, Lautaro Martinez. Io non posso pensare che vadano al Do Dragao senza tirare in porta».