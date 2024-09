Adani: «Inter, gioco super moderno e unico! Champions League? Diverso»

Adani ritiene che l’Inter si sia evoluta in questi tre anni di Inzaghi, riuscendo ad arrivare a un livello qualitativo molto alto. Ora però c’è un passo successivo da fare: la Champions League.

PERCORSO DI CRESCITA – Daniele Adani, durante Viva el Futbol su Twitch, non concorda con Antonio Cassano che ritiene l’Inter non migliorata: «Lautaro Martinez è un calciatore di caratura internazionale. Se noi andiamo a prendere quasi tutti i calciatori dell’Inter, quando giocano fuori tra Champions League e nazionali, sono meno performanti di quando giocano con l’Inter. Può anche testimoniare il lavoro, al di là del campionato. Quando una squadra cresce e vedi performare così bene nel campionato locale, perché lavorano assieme e si confrontano assieme, è una grande testimonianza di lavoro fatto bene. Quando vedo lo svolgimento della manovra io vedo la differenza. Cioè: quando vedo l’uscita dell’Inter, al di là della partita con l’Atalanta che deve riformarsi, c’è tutta un’armonia».

L’Inter di Inzaghi ora deve dimostrare in Champions League

L’ANALISI – Adani guarda quanto fatto dai nerazzurri: «Il principio di gioco è super moderno, secondo me. Per me il cambio è avvenuto in quella partita col Porto di due Champions League fa, poi durante l’estate è proseguito. Non so che lavoro fa Simone Inzaghi, ma so quello che fa Pep Guardiola: i top mondo li fa rendere al meglio. L’Inter, quando io la guardo, la vedo un po’ unica: non vedo un doppione. L’Inter è terzultima per dribbling e, nello sviluppo della manovra, non deve ricorrere all’uno contro uno. Nel passare e nello smarcarsi è talmente brava che produce occasioni da gol con armonia, tempo ed efficacia senza dribblare. In Champions League sarà un po’ diverso, perché entra in gioco una parola chiave che si chiama ritmo: fare bene a ritmo alto è più difficile, perché il passaggio puoi sbagliarlo».