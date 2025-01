Adani: «L’Inter gioca non guardando quello che avviene alle spalle»

Adani parla del gioco dell’Inter e al contempo si pronuncia sul derby di Milano dando un suo pronostico. Il suo intervento.

CONSAPEVOLEZZA – Durante il programma “Viva El Futbol, Daniele Adani si esprime sulla vittoria dominante dell’Inter contro il Monaco in Champions League. L’ex giocatore e oggi opinionista apprezza tantissimo la squadra di Simone Inzaghi e individua un particolare tattico no banale: «Approccia bene, gioca bene, segna e ha chiuso la pratica in 20’, ha riconfermato il campione della sua squadra e onestamente il percorso in Coppa dei Campioni è quasi netto. Questa conferma ridà autostima, grandissima partita e non era così scontato all’inizio. La partita condotta, gestita con tutte le componenti che servono, nei primi 20’ vedevo la palla andare sopra la testa di Dimarco e Bastoni e l’Inter non guarda quello che gli appare alle spalle, gioca nell’ultimo terzo di campo, giochi dalla tua posizione in avanti, fa la partita con la palla. Come chiude il girone e come ha interpretato l’ultima partita ti rendi conto che tipo di percorso ha fatto l’Inter».

Adani pronostica poi il risultato di Milan-Inter

RISULTATO – Poi Adani si lascia andare ad un pronostico relativo al derby di Milano. A detta sua la partita di domenica alle 18 finirà in questo modo: «Milan-Inter pronostico? 1-3». L’ex giocatore dà dunque ampio margine di vittoria ai nerazzurri di Inzaghi.