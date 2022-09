Adani: «Inter, se gestisci lo 0-2 non sei grande! San Siro mai trascinato»

Lele Adani, dalla Bobo Tv su Twitch, ha bacchettato l’Inter e l’atteggiamento messo in campo contro il Bayern Monaco in Champions League. Una citazione anche su San Siro

MANCANZA DI CORAGGIO − Adani bacchetta la personalità dell’Inter contro il Bayern Monaco: «Spero che a Gosens gli si diano 10 partite da qui in avanti. Bisogna dargli fiducia. L’Inter ha giocato contro le due finaliste lo scorso anno facendo 4 grandi partite: una l’ha vinta e tre perse. Se tu gestisci lo 0-2 col Bayern Monaco allora vuol dire che non sei grande. L’Inter non è riuscita a trascinare San Siro, non ha fatto quello che ha fatto il Napoli. Non puoi decidere di gestire in Champions League senza attaccare e non avere coraggio. Il Bayern Monaco è forte ma non significa che non puoi fargli del male! Anche all’80’ si può riaprire una gara».