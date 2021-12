Adani: «Inter forte, più pregi! Brozovic e Calhanoglu linguaggio superiore»

Adani vede un’Inter più forte rispetto al passato e con maggiori soluzioni per far male. L’ex difensore nerazzurro, ospite di 90° minuto su Rai 2, elogia in particolare Brozovic e Calhanoglu.

MEGLIO ORA! – Daniele Adani trova l’Inter come una formazione matura: «Questa è la squadra che nel periodo ha meno difetti o più pregi. Partiamo da dietro: il perno centrale cambia, con lo Spezia ha giocato Milan Skriniar. Perché dico da dietro? Perché è importante l’inizio azione. L’Inter è una squadra forte, deve variare gli attacchi: attacca dappertutto e deve coinvolgere tutti. Hakan Calhanoglu il migliore del periodo, viene trascinato anche quello più indietro di tutti che è Denzel Dumfries. Lui ha voluto giocar bene, ha dato il suo contributo ma è stato trascinato dall’andamento della squadra, che gioca bene. Roberto Gagliardini fa un gol quasi da trequartista, a centrocampo Marcelo Brozovic e Calhanoglu parlano un linguaggio superiore. È una squadra totalmente in fiducia, che merita di essere arrivata a ridosso delle prime».