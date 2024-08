Adani ribadisce: «Inter in fiducia, troppo superiore! Palacios simile a un ex»

Adani esprime un suo parere riguardo la vittoria dell’Inter in campionato contro il Lecce, sottolineando la forza della squadra nerazzurra. L’ex difensore durante la trasmissione “Viva El Futbol” ha espresso la sua opinione anche sul nuovo arrivato Palacios.

PADRONA DEL PROPRIO DESTINO – Lele Adani analizza la vittoria dei nerazzurri contro il Lecce: «L’Inter secondo me è seria, gioca sicura. Ho visto delle stagioni dell’Inter che partite come Inter-Lecce le finiva 1-1, vi assicuro che è successo. L’Inter desso è talmente in fiducia che se non si fa male da sola, come successo contro il Genoa, è abbastanza in controllo anche senza accelerare. Può solo perderlo lei lo scudetto. Ma poi va tutto sempre meritato, perché negli ultimi cinque anni la vincitrice dello scudetto ha sempre faticato. Vedo l’Inter staccata sulle altre. Contro il Lecce non c’era Lautaro Martinez e c’era Taremi che è un gran giocatore di calcio. Anche quando va a rallentatore è prima della classe».

Il commento sul mercato dell’Inter

CALCIOMERCATO – Adani, esperto di calcio argentino, esprime un parere sul nuovo arrivato in casa Inter: «Palacios ha 35-40 partite nel campionato argentino. Fisicamente è simile a Materazzi, però gioca da terzo a sinistra. Ha giocato in un tipo di squadra dove raramente giochi propositivo nei centrali. L’Inter credo che era alla ricerca di un giocatore come Bisseck. Palacios è alto con un buon mancino».