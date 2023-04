Adani: «Inter, è il fallimento di tutti! Ma Inzaghi primo responsabile»

Adani ha analizzato la stagione dell’Inter, che ieri ha maturato la decima sconfitta in campionato. Tutti responsabili, ma più di tutti Simone Inzaghi

FALLIMENTO − Daniele Adani, ospite negli studi di 90°minuto, ha parlato del momento dei nerazzurri: «Non è tutta colpa di Inzaghi. La stagione dell’Inter vede il crollo, il fallimento, di tutti onestamente. L’Inter è totalmente involuta rispetto alla scorsa stagione. La preoccupazione più grande è quello di andare in contro ad un piattume morale e di motivazione. La squadra può perdere ma non deve mai mollare. Ci sono tanti problemi: quando va sotto fa fatica a recuperare, perde spesso, nei cambi non ottiene nulla. I tre attaccanti non sapevano cosa fare. O Inzaghi prenda in mano la situazione altrimenti diventa difficile. Non sono volti di calciatori con fama, rabbia e lucidità per ripartire. L’Inter non può non avere le motivazioni, l’allenatore è il super responsabile. Inzaghi e tutti i giocatori sono in discussione».