Adani: «Inter evoluta, primato meritato! Non mi aspettavo una cosa»

L’Inter, dopo il lavoro di Conte, sta crescendo in mano a Inzaghi. L’ex difensore nerazzurro Adani ha sottolineato la grande maturazione dei nerazzurri in collegamento con la Bobo TV su Twitch.

IN VETTA MERITATAMENTE – Daniele Adani elogia l’Inter di Simone Inzaghi, protagonista di una grande prima parte di stagione: «Sulla base di Antonio Conte, Inzaghi ha proseguito aggiungendo. C’è la mano dell’allenatore. Questa squadra è talmente consapevole che si concede il lusso di scegliere come concludere, a volte con un passaggio in più, a volte con un ricamo. Talmente evoluta che quando gioca genera nuove soluzioni, questo è un grande pregio. Tre settimane fa era virtualmente a -10, ora è davanti da sola. È la squadra che gioca meglio, mai primato è stato più meritato. Hanno fatto fatica a trovare l’altra mezzala, ora si parte da Hakan Calhanoglu. Non mi aspettavo che raggiungesse il primo posto con uno stile così riconoscibile così presto. In Champions League è passata con un turno di anticipo».