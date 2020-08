Adani: “Inter, Europa League un esame. Godin è un esempio per tutti”

Daniele Adani, ex calciatore dell’Inter e opinionista, ha presentato il match dei nerazzurri contro il Getafe, a pochissimi istanti dal calcio d’inizio alla Veltins Arena di Gelsenkirchen

AMBIZIONI E LEADER – Manca davvero pochissimo al calcio d’inizio di Inter-Getafe. Daniele Adani ha presentato così il match valido per gli ottavi di finale di Europa League: «Nel 2020 ormai si mescolano le nazioni e le squadre, quella dell’Europa League è una formula diversa per le circostanze, ma a questo punto tornano gli esami per le italiane. Questo calcio, a questi livelli, ti mette a nudo e bisogna vincere queste partite per dimostrare di essere grandi. Diego Godin ora inamovibile? E’ un esempio anche per come accetta le situazioni. Ha giocato con le sue qualità e le sue caratteristiche. Fai fatica a ricordarti i suoi errori».