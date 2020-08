Adani: “Inter, ecco perchÃ© Bastoni Ã¨ cosÃ¬ importante per il gioco”

Adani: “Inter, ecco perché Bastoni è così importante per il gioco”

Daniele Adani ha parlato prima di Inter-Bayer Leverkusen dagli studi di “Sky Sport”. Ecco le sue dichiarazioni su Alessandro Bastoni, sorpresa della stagione nerazzurra.

INSOSTITUIBILE – La difesa dell’Inter ruota attorno a Stefan de Vrij, nominato anche miglior difensore della Serie A. Alla sua destra, negli ultimi tempi, la casella è occupata da Diego Godin, che ha rimosso la ruggine di inizio anno. A sinistra, invece, titolare ormai inamovibile Alessandro Bastoni. Il classe ’99 è la sorpresa della stagione dell’Inter, riuscendo a imporsi tra i titolari a suon di prestazioni positive. In ultima, quella contro il Getafe, che ha visto Bastoni servire l’assist per il gol dell’1-0 di Romelu Lukaku. Prima del fischio d’inizio, ecco il commento di Daniele Adani sulla retroguardia nerazzurra: «Vorrei sottolineare una cosa: è Godin che ha presto il posto di Skriniar. Bastoni è titolare da un po’. È quello che fa uscire meglio la palla, questo è importante per l’Inter. È una squadra che costruisce l’azione offensiva coi difensori. Bastoni non è sostituibile».