Adani: «Inter, eccesso di autostima. Su Inzaghi metto la firma su una cosa!»

Adani individua nell’eccesso di autostima, gli errori dell’Inter in questa stagione. Si aspetta un passo in più in Champions League, ma conferma l’ottimo andamento dai nerazzurri. Poi si dice sicuro riguardo le ambizioni di Inzaghi. L’ex giocatore ne ha parlato durante un suo intervento su “vivaelfutbolreal” in diretta su Twitch.

LA SITUAZIONE ATTUALE – Lele Adani analizza così il momento della squadra allenata da Simone Inzaghi: «L’Inter non per forza deve replicare i numeri dell’anno scorso. La non costanza come solidità e del rischio che spesso si porta dietro è giusta, è più difficile capire il perché. Secondo me è né più né meno di un eccesso di autostima. L’eccesso porta a delle disattenzione e a un compiacersi e come si va ad attaccare. La chiave è: se io ho autostima e ritrovo l’attenzione, l’Inter rimane la più forte. Se galleggia su questa bipolarità di queste partite, poi ti va male. Il gol annullato al Venezia contro l’Inter? Se hanno visto fallo di mano, non è opinabile: è da annullare».

Inzaghi, una preferenza tra Champions League e Serie A

SICURO – Adani è abbastanza sicuro riguardo le ambizioni e gli obiettivi di Inzaghi: «Inzaghi vuole anche questo scudetto, questo ve lo firmo col sangue! Ed è pronto a rinuncia a qualcosa in Champions League. Infatti le rotazioni le fa in Europa. Però gli va detto “bravo” se i risultati sono in suo favore, infatti in Europa non ha neanche subito ancora un gol. Io ho sentito ex giocatori che hanno giocato la Champions League, mettere solo due davanti all’Inter in Europa, e per questo motivo io da loro mi aspetto qualcosa in più in Europa. E per adesso è in linea con le aspettative. Ma di una cosa sono convinto: La partita contro la Juventus non lo ha fatto dormire. Quando l’Inter non fa il 2-0 contro il Venezia, lui salta come un grillo!».