Adani: «Inter, eccesso di autostima. Attenzione a una squadra!»

Lele Adani si è pronunciato sulle amnesie difensive che l’Inter ha mostrato non in poche occasioni in questo inizio di stagione.

IL RAGIONAMENTO – Lele Adani ha parlato a Rai2 delle difficoltà che l’Inter sta riscontrando nel mantenere alta la soglia dell’attenzione nell’arco di una sfida. L’ex calciatore individua una ragione principale alla base di tali fragilità difensive: «A volte vedo eccesso di autostima che fa abbassare il livello di concentrazione. Confermarsi ancora più difficile di affermarsi, soprattutto se si considera la stagione vicina alla perfezione disputata nello scorso anno. L’Inter deve rimanere a mille perché la situazione davanti è complicata, con il Napoli che non molla».

Inzaghi sottolinea il lavoro che l’Inter deve svolgere per tornare ai livelli dello scorso anno

UNA CONVINZIONE – Inzaghi si è così espresso sul punto, ribadendo come quello delle amnesie difensive sia un problema riconducibile a difficoltà di gruppo piuttosto che individuali: «Non è un problema di difensori, ma di tutta la squadra. Abbiamo una grandissima percentuale di gol subiti quando gli avversari entrano nella nostra area. Bisognerà lavorare sempre di squadra come abbiamo fatto in questi anni».