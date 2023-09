Adani: «L’Inter ha due squadre! Thuram mai così bene, due meriti»

Inter-Milan 5-1 continua a far discutere, sia per la prestazione della squadra di Inzaghi sia per l’imbarazzo mostrato da quella di Pioli. Adani premia anche l’inizio di stagione di Thuram, nella sua analisi per la Bobo TV.

RIPETIZIONE CONTINUA – Daniele Adani trova le chiavi di lettura del derby: «L’Inter ha esattamente due squadre. Nei cinque derby persi dal Milan ha subito dodici gol, bisogna capire il rapporto fra le due squadre nei derby: ci sono cinque vittorie, con situazioni che hanno cambiato i percorsi. Una vittoria ha portato una coppa a una squadra, una ha portato l’accesso alla finale di Champions League a una squadra e non all’altra, poi ci sono le vittorie in campionato. Nei primi quattro minuti c’è stato il senso di tutti gli altri ottantasei: il Milan ha tenuto la palla e l’Inter ha osservato. Marcus Thuram non ha mai giocato così bene: dato che si migliora anche a ventisei anni io credo che il merito sia dell’allenatore. E di Lautaro Martinez, che si è messo a disposizione».