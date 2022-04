Adani: «Inter, doppio passo falso. Ancora più grave, può essere cruciale»

Daniele Adani commenta la sconfitta dell’Inter in casa del Bologna. Ecco le parole dell’ex calciatore a “Speciale 90° Minuto” su RAI2.

CAPITOMBOLO – L’Inter fallisce l’occasione di riportarsi in vetta alla classifica, cadendo in casa del Bologna. Il distacco dal Milan rimane così di 2 punti. E Daniele Adani non usa mezzi termini: la sconfitta può rivelarsi fatale per gli uomini di Simone Inzaghi. Ecco il commento dell’ex calciatore: «Passo falso che può essere cruciale. Anzi doppio passo falso, perché non pareggia ma addirittura perde. Ed è ancora più grave perché stava vincendo giocando bene. Colpe sue, il Milan rimane meritatamente primo. Non è stata capace di vincere una partita che aveva indirizzato bene».