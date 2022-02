Adani: «Inter, c’è una differenza dalla gara con la Juventus. In quel caso…»

L’ex difensore Adani, intervenuto alla Bobo TV sul canale Twitch di Vieri, ha voluto analizzare la gara tra Inter e Milan prendendo in considerazione il pari contro la Juventus in campionato.

DUE GARE DIVERSE − Daniele Adani fa un parallelismo fra il derby e un’altra gara: «Con la Juventus, l’Inter è andata in vantaggio ma poi ha rinunciato a giocare. Fu una partita bruttissima, nessuno spettacolo. Negli ultimi venti minuti di quella partita, i nerazzurri scelsero di speculare. Contro il Milan invece è stata diversa nell’atteggiamento. L’Inter non è riuscita a ripartire, il Milan non ha fatto tanto ma c’era nello spettacolo, ha voluto dire di non essere morta».