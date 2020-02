Adani: “Inter? Deve vincere l’Europa League. Eriksen e Conte si aiutino”

Le parole di Daniele Adani, ai microfoni di “Sky Sport”, pochissimi minuti prima del calcio d’inizio di Ludogorets-Inter. Il match è valido per l’andata dei sedicesimi di Europa League. Focus sull’inserimento di Eriksen e sulle ambizioni dei nerazzurri di Antonio Conte

OBIETTIVO – Nonostante le assenze, l’Inter di Antonio Conte vuol mettere subito in discesa il cammino in Europa League. Per fare ciò, servirà approcciare la gara nel modo giusto. Ne ha parlato Daniele Adani, ai microfoni di “Sky Sport”: «L’Inter deve andare in fondo alla competizione senza alibi, con le giuste rotazioni e valutando il triplo impegno. Bisogna dare tutto per vincerla. L’Inter può e deve dire la sua. Chiristian Eriksen? Può prendere in mano la squadra, Antonio Conte deve lasciargli interpretare qualche uscita, qualche scelta. Allo stesso tempo, il tecnico deve un po’ modellare questi codici che rappresentano la sua classica filosofia di gioco. Lautaro Martinez? Per me è fortissimo, ma può migliorare ancora tanto: all’interno del gioco, nel movimento finale. Ha grandi margini di miglioramento».