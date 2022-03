Adani: «L’Inter deve ritrovare due giocatori. Al Milan serve Ibrahimovic»

In collegamento alla Bobo TV, Adani ha analizzato il momento di Inter e Milan. Secondo l’ex giocatore, ad entrambi mancano alcuni giocatori, tra questi Ibrahimovic.

COME STANNO? − Daniele Adani si esprime sul momento delle due milanesi in vista del derby di Coppa Italia: «Al momento l’Inter è appannata nella conclusione, ma produce. Deve ritrovare la vena realizzativa di due-tre giocatori. Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu sono da ritrovare. Ma crea e produce tanto, mentre il Milan fa fatica rispetto a prima a costruire palle gol. L’Inter produce e deve ritrovare la sua forza in fase conclusiva. Il Milan ha bisogno di Zlatan Ibrahimovic».