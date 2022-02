Adani: «Inter, de Vrij fatica. Fisico diverso dagli altri 2. Lautaro Martinez…»

Daniele Adani, sulla Bobo Tv, ha parlato del periodo negativo di de Vrij all’Inter. Secondo l’ex giocatore, è anche una questione di fisico. Poi una considerazione su Lautaro Martinez.

SCONTRO DIRETTO − Daniele Adani analizza il match del Maradona: «La natura del Napoli è dominare il gioco, non può fare altro, lo fa con tutti i giocatori. L’Inter nel primo tempo ha provato a pressare ma andava fuori giri. Il Napoli non ha concretizzato ma poteva fare più gol, però se non ammazzi l’Inter ti riprende. Perché loro sono abituati a stare al vertice, nella ripresa con un duetto tra le punte è andata a segnare, ha cambiato l’inerzia della partita nel secondo tempo con il Napoli che ha chiuso col 3-5-2. Pareggio giusto nel complesso».

DIFFICOLTÀ − Da ex difensore Adani parla del calo di Stefan de Vrij: «È evidente la fatica di de Vrij. Ha saltato alcune gare per infortunio, ha un fisico diverso degli altri due. Lui è pesante, la sua forza è quella della lettura, guadagna un tempo prima, ti aggira ma contro un Victor Osimhen di turno fa fatica. Infatti, erano altri che si occupavano del nigeriano. Dagli infortuni non è entrato così brillante, poi ha sbagliato parecchie letture tra Lazio, derby e Napoli».

NO FLESSIONE − Poi su Lautaro Martinez, Adani non ha dubbi: «Io non vedo la flessione di Lautaro Martinez. Non può arrivare a trenta gol ma fa tante altre cose, non sempre gli attaccanti nascono con i trenta gol nel bagaglio. Il Toro è anche altre cose, che il cambio al 60′ ti da fastidio OK ma io non vedo questo calo. Non credo che l’Inter abbia problemi in avanti».