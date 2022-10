Adani: «L’Inter ha dato una lezione al Barcellona! Presa coscienza di sé»

Adani ha commentato il pareggio e la prestazione dell’Inter contro il Barcellona. L’ex giocatore, in collegamento alla Bobo Tv su Twitch, elogia il lavoro fatto dalla squadra di Inzaghi

LEZIONE − Lele Adani analizza la grande gara dei nerazzurri al Camp Nou: «Dopo la partita d’andata e col Sassuolo abbiamo detto che l’Inter doveva migliorare. Per arrivare a fare e raggiungere certi traguardi non bisogna speculare ma avere atto delle difficoltà, condividerle col gruppo, trovare la strada con l’allenatore che guida. L’Inter se non prendeva coscienza delle proprie difficoltà non poteva pensare di fare la partita del Camp Nou. Si è visto tutto, qualità, sacrificio, impegno, spettacolo. Ha dato una lezione al Barcellona. Non mi è piaciuto come Xavi ha preparato la partita, come l’ambiente ha ospitato gli avversari. Il Barcellona non prepara una gara come se fosse una battaglia, non può speculare così. Il Barcellona non è questo. Il calcio a volte è giusto».