Adani: «Inter, contro il Bologna di nuovo cattiva e spietata. Il gol di Dimarco…»

Adani interviene nel post-partita di Inter-Bologna per fare il punto della situazione sui nerazzurri. L’ex calciatore, opinionista fisso di “Speciale 90° Minuto” commenta anche il gol di Dimarco e il fallo su Lautaro. Ecco il suo pensiero espresso nel corso della trasmissione di Rai 2.

CATTIVERIA – Daniele Adani commenta il ritorno alla vittoria dell’Inter nella partita contro il Bologna. Intervenuto nella trasmissione “Speciale 90° Minuto”, l’ex calciatore dichiara: «Quella impiegata dai nerazzurri è stata la cattiveria. Non centrano le scelte tattiche o l’atteggiamento. L’Inter ha cominciato questa partita come con la Juventus, cioè male. Però, poi, il gol di Edin Dzeko (vedi intervista) e quello degli altri hanno indirizzato il match. L’Inter è stata una squadra cattiva e spietata. Sotto porta, con quelle giocate, è stata precisa e qualitativa. Quello di Federico Dimarco è un gol che fanno al Manchester United. Lautaro Martinez è mancato a Torino, stasera però ha risposto. Quello del difensore del Bologna su Lautaro è un grandissimo intervento, perfetto!». Queste le parole pronunciate da Adani, nello studio di Rai 2, in merito alla prestazione dell’Inter.