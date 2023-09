Adani: «Inter consapevole ma non sorpresa. Una la grande forza»

Adani valuta quanto fatto dall’Inter nelle prime sei partite ufficiali, tra Serie A e Champions League. L’ex difensore nerazzurro, doppio ex della partita di stamattina a Empoli, vede tanto di buono nella squadra di Inzaghi.

AL TOP – Daniele Adani trova un lato della vittoria dell’Inter a Empoli durante La Domenica Sportiva su Rai 2: «Direi anche quando magari non è quasi brillante. Penso alla partita in settimana all’Anoeta, in casa della Real Sociedad, come oggi dove ha gestito senza velocità così elevate. È andata a segno con sette giocatori diversi, solo l’Atalanta con otto credo ne abbia di più. Segna con gli esterni, le punte e Hakan Calhanoglu. È una squadra consapevole, gestisce i tempi e i ritmi ma non credo sia una sorpresa: l’Inter la aspettavamo così».

PASSO DI CRESCITA – Secondo Adani, l’Inter ha già migliorato qualcosa dalla scorsa stagione: «Sì, soprattutto è grave l’ultimo anno che ha perso dodici partite. E perdeva spesso quando tornava dalle competizioni europee, penso per esempio alla sconfitta col Monza. Sempre producendo tanto però. La sua grande forza è stata creare sempre tante occasioni da gol, che per un periodo l’anno scorso non ha concretizzato e non ha accorciato il divario dal Napoli che è stato grande».