Adani: «Inter-Barcellona da brividi, San Siro ha paralizzato il mondo»

Durante l’ultima puntata di “Viva el Futbol”, in onda su Twitch, Lele Adani ha raccontato con trasporto emotivo l’esperienza vissuta durante la semifinale di ritorno tra Inter e Barcellona, un match destinato a rimanere impresso nella storia della Champions League e nel cuore dei tifosi

VITTORIA STORICA – Lele Adani ha esaltato l’intensità unica della serata: «Dentro il corpo ho sentito dei brividi che sono il calcio ti concede e che ti concede solo ogni 4-5 o 10 anni. San Siro è tornato al centro del mondo! Di certo non capita tutti gli anni. Io ero allo stadio, siamo stati travolti da qualcosa di superiore che ha coinvolto tutti. Quei 120 minuti hanno letteralmente paralizzato il mondo! Dispiace solo per chi è uscito prima, come per esempio Marco Materazzi è andato via all’87’ dopo il gol di Raphinha, poi però è rientrato! Poi è scesa giù una pioggia biblica».

La forza e il talento del Barcellona rendono ancor più grande l’impresa dell’Inter

MERITATO – Adani ha poi sottolineato la grandezza dell’impresa dell’Inter, pur rifiutando la narrazione di un dominio assoluto: «La celebrazione della vittoria dell’Inter passa dall’importanza del Barcellona. L’Inter non ha dominato il Barcellona! Ma ha fatto quello che doveva fare nelle ripartenze e nella pressione alta». Una lettura equilibrata, che riconosce l’altissimo livello dell’avversario ma anche la lucidità tattica della squadra di Inzaghi. A differenza del “collega” Antonio Cassano.