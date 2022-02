Adani: «Inter, c’è ancora ottimismo. Manovra non un problema»

Intervenuto come opinionista negli studi di 90esimo Minuto su Rai Due, Lele Adani ha parlato del momento di sterilità dell’attacco dell’Inter.

OTTIMISMO – Secondo Lele Adani, il problema della mancanza di gol non deve ancora preoccupare in casa nerazzurra: «L’attacco dell’Inter è in difficoltà e un po’ appannato. I nerazzurri creano e sono poco lucidi a segnare. C’è bisogno di ritrovare la lucidità di tutti gli attaccanti. Due gol degli attaccanti hanno deciso la gara contro la Roma in Coppa Italia e sempre due gol hanno portato a vincere il primo trofeo della stagione. I nerazzurri dovrebbero preoccuparsi se non tirassero in porta. Ma credo ancora sia una squadra che produce. La lucidità degli attaccanti è il passo che va a concludere la manovra, che viene. Si può ancora respirare ottimismo».