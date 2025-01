Adani: «Inter troppo agitata col Bologna. Non è stata brillante»

Daniele Adani ha voluto fare i complimenti al Bologna per la prestazione contro l’Inter. La sua lunga analisi della partita infrasettimanale di campionato su Viva El Futbol.

COMPLIMENTI – Daniele Adani ha commentato così: «Il Bologna ha fatto una grande partita. L’Inter è avvantaggiata con la sua rosa, ma deve dimostrarlo. Comincio facendo complimenti al Bologna: è stata aggressiva, ha fatto uno contro uno, era pronta a fare la sua partita nonostante l’avversario. La squadra rosso-blu è stata pericolosa, il tipo di calcio di Italiano sorprende sempre. A venti minuti dalla fine quando pareggia il Bologna non ha subito assalti dell’Inter. Non ci sono state occasioni nerazzurre importanti, anzi la partita è stata di una squadra allenata bene. Italiano è coraggioso, è venuto a San Siro a fare una grandissima partita. Il collettivo va esaltato. Hanno fatto uscite con Casale, metteva un difensore in mezzo al campo come esca a centrocampo. Si toglieva per fare tre contro due e permetteva alle punte di allargarsi»

Inter, il giudizio di Adani dopo Bologna

GIUDIZIO SUI NERAZZURRI – Adani ha chiuso: «L’Inter quando riesce domina ritmo e gioco, il Bologna però ha dato fastidio. L’Inter la sentiva una cosa. Inzaghi è stato coinvolto a livello emotivo, non è mai riuscito a prendere sicurezza. Era come se l’allenatore si sentisse che la partita non l’avrebbe piegata. La squadra si è portata ad un livello di apprensione elevato. L’Inter non è stata brillante comunque, troppo agitata! Sono stati criticati Inzaghi per il cambio Lautaro-Taremi, anche Asllani»