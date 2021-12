Adani: «Inter aggiunge solidità alla fantasia! Dumfries dimostra una cosa»

L’Inter sta mettendo in mostra un gioco di altissimo livello in questo inizio di stagione. L’ex difensore nerazzurro Adani, alla Bobo TV, elogia il lavoro di Inzaghi e il rilancio di Dumfries.



SQUADRA COMPLETA – Daniele Adani parla così dell’Inter: «Roberto Gagliardini ha parlato a fine partita. Ha detto che Antonio Conte ha dato tantissimo, li ha indirizzati, ha dato una mentalità e delle certezze, però ha detto che con Simone Inzaghi interpretano le giocate, creano azioni nuove, sono più imprevedibili, hanno più varianti. Ovviamente non ha assolutamente sminuito niente, ha raccontato la differenza facendo intendere che questa squadra è veramente completa e si vede nei fatti. Questa squadra attacca, accompagna ed è imprevedibile non perdendo la solidità. Alla solidità aggiunge la fantasia. Il perno della difesa in una squadra che cerca di giocare nell’altra metà campo è fondamentale. Lì hanno giocato Stefan de Vrij, Andrea Ranocchia, Alessandro Bastoni e Milan Skriniar. Lì inizia la manovra. Poi Marcelo Brozovic si alterna a Hakan Calhanoglu che fa tutto in mezzo al campo. L’altra mezzala si inserisce, è stato Gagliardini ma può essere Nicolò Barella. Questa squadra va talmente bene adesso che addirittura Denzel Dumfries, che è quello più indietro di tutti, fa una partita sufficiente, oltre quello che si aspettava. Viene trascinato dal collettivo. L’Inter è una squadra molto varia e gioca bene».