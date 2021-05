Adani non esclude Handanovic fra i migliori portieri di questa Serie A, nonostante più volte lo sloveno (che oggi alzerà al cielo la coppa dello Scudetto) abbia ricevuto critiche. Ecco le dichiarazioni dell’ex difensore dell’Inter nel corso di “Bobo TV” sul canale Twitch di Vieri.

PROMOSSO LO STESSO – Daniele Adani non calca la mano su Samir Handanovic: «Qualche errore secondo me lo ha fatto, rispetto ad altri anni. Però c’è da evidenziare il suo gioco coi piedi. Secondo me, da quel punto di vista, parliamo di un portiere che ha messo una caratteristica che non aveva. Anche se ha fatto qualche errore fra i pali giocando, che adesso serve molto, fra i migliori è da mettere dentro».