Adani: «Gosens soldato! Venerdì mi ha stupito. Perisic? Grazie a Mancini»

Lele Adani, in collegamento alla Bobo Tv, ha esaltato Robin Gosens. In Inter-Salernitana, è stato incantato dal laterale tedesco. Poi fa una considerazione su Perisic tirando in ballo Mancini

SOLDATO − Adani stravede per Gosens: «Io non guardavo ciò che succedeva nella ripresa di Inter-Salernitana, guardavo solo Robin Gosens. Lui si preparava a due mila per entrare in campo, ha fatto 35 scatti. Lui non ride, non sorride mai, respira profondamente. Gosens era già pronto per entrare in campo. Mi ha stupito su una cosa: lui dopo il gol mentre gli altri festeggiavano era già nella propria metà campo come un soldato. Che acquisto straordinario».

ALA − Sulla posizione del croato, Adani cita Mancini: «Ivan Perisic per la prima volta ala è stato lo ha fatto con Roberto Mancini in un’Inter-Fiorentina 1-4. A Mancini gli dicevano che era stata una scelta sbagliata. E oggi è tutto cambiato. Ma Perisic ha tutte le caratteristiche per giocare ala. Mancini l’aveva previsto prima».