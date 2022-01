Adani: «Gosens-Inter non ho dubbi, ma non può mancare rinnovo Perisic!»

Gosens più Perisic per la fascia sinistra dell’Inter: questa la speranza di Adani. Da Bobo TV, sul canale Twitch di Vieri, l’ex difensore nerazzurro si augura che arrivi il rinnovo del croato.

I VOLTI NUOVI – Daniele Adani analizza i due rinforzi di gennaio per l’Inter: «Felipe Caicedo? Sa giocare. Edin Dzeko è un ’86, può anche riposare. L’arrivo di Robin Gosens? Lui e Theo Hernandez sono stati nettamente i migliori terzini sinistri della Serie A, ma i numeri di Gosens sono impressionanti negli ultimi tre anni. Non ho dubbi, quello però che non può mancare è il rinnovo di Ivan Perisic. È unico, perché è un attaccante. In certe partite in Italia Perisic può andare a destra, mentre Gosens gioca a sinistra e basta. In alcune partite non serve solo un quinto come Matteo Darmian: Perisic, se riceve negli ultimi trenta metri, viene a dialogare col piede mancino e gioca da punta. Puoi anche diversificare la proposta, essendo ancora più imprevedibile. Perisic è un decatleta: fisicamente fa tutto, poi tira di sinistro, di destro e di testa».