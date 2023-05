Adani: «Giusto essere esigenti sull’Inter! Lukaku e Dzeko divisi»

Adani chiede che i giudizi sull’Inter siano parametrati al valore della rosa a disposizione di Inzaghi. Nel corso della Bobo TV ha dato anche una sua visione su come dovranno essere gestiti Dzeko e Lukaku in questo finale di stagione.

SQUADRA MOLTO FORTE – Daniele Adani è sicuro: «L’Inter ha tante colpe nel suo campionato, proprio per la forza che ha. Se accumuli undici sconfitte in trentadue partite sono un’enormità, per una squadra così. Sono d’accordo con Simone Inzaghi: col Benfica è stata la miglior partita dell’anno, fatta in un momento cruciale. Il possesso palla non è il dato principale, ma se l’Inter toglie il pallino alla Lazio e fa quasi il 65% di possesso palla penso che abbia il dominio del gioco e sia concentrata, tanto che quando ha sbagliato ha preso gol. Addirittura Romelu Lukaku fa due assist che non sono il suo forte, anche se nell’anno dello scudetto con Antonio Conte aveva fatto oltre dieci assist. Questa è una squadra che recupera il centravanti, ha alternative in mezzo e sugli esterni e ha uno dei migliori centravanti al mondo: Lautaro Martinez».

RENDIMENTO DA MIGLIORARE! – Secondo Adani le analisi vanno rapportate al valore della rosa: «Devi essere esigente parlando di Inter. È giusto essere esigenti e nell’esigenza c’è la critica: è una squadra troppo forte per non fare così spesso queste partite. La prestazione è lì sotto gli occhi di tutti. Lukaku? Ci siamo fatti la domanda se poteva essere titolare, con Edin Dzeko che ha segnato poco. Lukaku lo devi sciogliere e quasi aspettare un po’ anziché toglierlo, perché sta meglio sul lungo. Dzeko è la garanzia, ma vale l’attesa di Lukaku? Perché le risposte le abbiamo avute. Le prossime due partite sono Verona e sabato poi c’è Roma-Inter. Secondo me Lukaku e Dzeko se le divideranno».