Adani: “Giroud alla Lazio? Fossi l’Inter chiederei Caicedo! Slimani…”

Giroud e Slimani sono i due nomi per l’ultimo giorno di mercato dell’Inter, ma sul primo c’è anche la Lazio. Daniele Adani ha tracciato un profilo di entrambi gli attaccanti, ospite di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, e ne ha lanciato un terzo: Caicedo.

EFFETTO DOMINO – Daniele Adani è convinto che chiunque prenda Olivier Giroud faccia un affare: «È un acquisto a cinque stelle, soprattutto per il ruolo che andrebbe a ricoprire che è quello di titolare e rincalzo di lusso. Campione del Mondo senza segnare, campione dell’Europa League facendo il capocannoniere. Lui è sicuramente un giocatore che sa giocare al calcio, al di là dei gol. Fossi nell’Inter, se Giroud va alla Lazio, chiederei Felipe Caicedo ma non lo daranno mai perché vanno a rinforzarsi. È un giocatore che sarebbe perfetto per il gioco di Antonio Conte. Islam Slimani è un giocatore che è sempre stato sottovalutato durante la carriera, però lo Slimani che ha giocato allo Sporting CP è un giocatore, quello di Leicester City, Fenerbahçe e Monaco è un altro giocatore. È un giocatore d’area, che sa svariare, è uno che si integra bene nei movimenti codificati, che è quello che vuole Conte. È una buona alternativa, non dimentichiamo che fa panchina adesso nel Monaco».