Adani: «Frattesi? Ha una cosa non da poco. E da un anno fa gol»

Frattesi è l’uomo di serata in casa azzurra, per la doppietta che ha permesso all’Italia di battere 2-1 l’Ucraina nelle qualificazioni agli Europei. Al termine della partita del Meazza Adani ha elogiato il centrocampista dell’Inter.

BENISSIMO A INSERIRSI – Su Rai Sport arrivano belle parole di Daniele Adani per Davide Frattesi, decisivo con la doppietta in Italia-Ucraina 2-1: «Questo ragazzo ha la gamba per arrivare e il tempo per arrivare giusto. Non è una cosa da poco: molti giocatori hanno il tempo, magari non hanno la forza per arrivare. Lui ha entrambe le cose, spesso si va ad allineare addirittura con la prima punta. Il secondo gol nasce quasi da un rimpallo con Giacomo Raspadori, però è lì: già a occupare l’area di rigore. Sa fare quel lavoro, lo fa con tempi eccellenti e da un anno a questa parte fa tanti gol».