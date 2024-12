Adani: «Bisogna fare i complimenti all’Inter. A tratti ingiocabile!»

Lele Adani si è espresso sull’anno solare dell’Inter, artefice di una stagione storica culminata con la conquista della seconda stella.

IL RAGIONAMENTO – Lele Adani ha parlato in maniera estesa dell’Inter nel consueto appuntamento di Viva El Futbol. L’ex calciatore si è innanzitutto pronunciato sul dominio dei nerazzurri nell’anno solare che si appresta al termine: «Credo che nel 2024 la squadra nerazzurra abbia ottenuto le stesse vittorie del Real Madrid, perdendo solo due sfide. I suoi risultati e il suo dominio, nella nostra Serie A, sono da top club, anche guardando al percorso fatto. Anche quando non ci sono calciatori top in campo, nella squadra si nota quel modo di fare calcio».

Adani e il plauso da fare all’Inter di Inzaghi L’ELOGIO – Adani ha proseguito sottolineando i meriti dell’Inter di Simone Inzaghi nell’essere la macchina da “gioco e risultati” quale ha dimostrato di essere nell’ultimo anno. Questo il suo commento sul punto: «Vanno fatti i complimenti agli uomini di Inzaghi: stanno bene insieme per il modo in cui si trovano e si cercano in campo, risultando essere quasi ingiocabili. Come detto sin dall’inizio, qualsiasi pretendente (allo scudetto, ndr.) deve necessariamente passare dall’Inter. I nerazzurri restano infatti la squadra da battere nella massima competizione italiana».