Adani: «Dzeko giocatore superiore. Giroud fa molte meno cose di lui!»

Adani stravede per Dzeko e per la sua grandissima tecnica a servizio dell’Inter. L’opinionista ne apprezza l’atteggiamento e poi non ha dubbi sul confronto con Giroud

SUPERIORE − Lele Adani alla Bobo Tv si è concentrato sull’attaccante dell’Inter: «A Dzeko non trovo un difetto nell’atteggiamento, non si scoraggia, non si arrabbia. Si sofferma sempre sulla cosa da fare giusta. Se deve prendere i botti lo fa, se deve fare il passaggio decisivo lo fa. Lui sa che deve scontrarsi, lo tiene, lo regge, non si lamenta. Lo vedo un giocatore superiore. Giroud ha la stessa età, ma fa molte meno di cose di Dzeko. Lui fa gol sia col destro che col sinistro, Giroud non è così».