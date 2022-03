Adani: «Dybala all’Inter ha senso, 10 su 10! E anche se chiede più soldi…»

Adani si esprime in maniera favorevole sull’ipotesi Dybala nerazzurro. L’ex difensore dell’Inter, intervenuto nel corso di “Calcio con la F” sulla Bobo TV dell’ex compagno di squadra Vieri in diretta su Twitch, spiega i motivi per cui l’attaccante argentino può essere il colpo ideale per migliorare l’attuale squadra campione d’Italia

ATTACCANTI SUDAMERICANI – L’assist di Antonio Cassano (vedi dichiarazioni) su Alexis Sanchez viene raccolto da Daniele “Lele” Adani: «Sarebbe incredibile. Sicuramente loro lavorano su questo fatto: chi è passato da lì, comunque ci pensa di tornare prima di smettere. Io stimo Paulo Dybala e penso che andrà in una grande squadra. Ma non so dove. Può essere l’Inter in Italia oppure l’Atletico Madrid in Spagna. Dybala non va certo a giocare per salvarsi…».

DYBALA NERAZZURRO – Adani insiste sull’ipotesi nerazzurra per l’ormai ex numero 10 della Juventus: «Dybala all’Inter è una cosa sensata, anche a livello anagrafico perché devono svecchiare il reparto. Io dieci volte su dieci dico sì! L’Inter ha vinto un solo campionato in questi dieci anni e già quest’anno è in ritardo. E chi doveva dare un apporto in attacco è sempre stato in ritardo, mentre Dybala nello stesso periodo ha vinto cinque scudetti con la Juventus. Giocando! Se l’argentino arriva all’Inter e prende due milioni in più rispetto agli altri compagni, se ne fanno una ragione. Perché magari li aiuta a vincere! Si parla del vissuto e quindi Dybala ha dimostrato. Mica sto dicendo che l’Inter deve andare a prendere Dominik Szoboszlai (centrocampista del Lipsia, ndr), che è un giovane che stimo. Lautaro Martinez in Serie A ha mai fatto i gol che ha fatto Dybala in una stagione?». Questo il pensiero di Adani sul possibile grande colpo a parametro zero in uscita dalla Juventus.