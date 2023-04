Adani duro su Juventus-Inter: «Spettacolo extracalcistico ignobile»

Daniele Adani non parla di Juventus-Inter, o meglio lo fa ma commentando sulle storie di Instagram ciò che è successo in seguito al gol di Romelu Lukaku. Episodi indegni accaduti all’Allianz Stadium.

VERGOGNA – Juventus-Inter ha fatto parlare più per ciò che è successo durante il rigore di Romelu Lukaku piuttosto che per le prestazioni delle due squadre. Daniele Adani si è esposto in maniera polemica sulle storie di Instagram: «Ieri sera in Juventus-Inter sono successe cose gravissime: lo spettacolo extracalcistico è stato ignobile, indegno. Giustamente siamo stati costretti ad analizzare più quello che è successo fuori o nel territorio adiacente al campo rispetto a quello che è accaduto in campo». In seguito a questo pensiero l’opinionista ed ex calciatore ha ironicamente introdotto ad un’analisi della partita, rimanendo però in silenzio. Proprio il silenzio di Adani vale più di mille parole per gli episodi che hanno visti protagonisti in negativo i tifosi della Juventus.