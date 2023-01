Adani: «Dimarco uno dei terzini migliori d’Europa, Skriniar va venduto»

Daniele Adani ha analizzato con la BoboTV su Twitch la partita dell’Inter e parlato della superiorità dei nerazzurri rispetto al Milan. Qualche pensiero va anche al caso Milan Skriniar, che probabilmente andrà via.

SUPERIORI – Daniele Adani, opinionista ed ex calciatore, ha analizzato con la BoboTV su Twitch Milan-Inter di Supercoppa Italiana, dicendo: «L’Inter l’altro giorno ha vinto senza Romelu Lukaku, Marcelo Brozovic, Denzel Dumfries, Samir Handanovic che ora non è più titolare e Stefan de Vrij perché Simone Inzaghi ha preferito Francesco Acerbi. La squadra è radicalmente cambiata rispetto allo scorso anno, ma è rimasta più forte, ha fatto un grande lavoro. Il divario con il Milan è stato netto, ma alcuni giocatori rossoneri hanno avuto importanti responsabilità. La differenza tra le due squadre c’era prima, c’è adesso e l’Inter è più forte, nonostante l’impresa di Stefano Pioli nell’ultimo campionato».

RITARDO – L’opinionista ha poi aggiunto sulla questione Milan Skriniar: «Il calciatore dovevi venderlo due anni fa, ora solamente Skriniar e il PSG ci guadagnano. L’Inter è l’unica che ci perde, nonostante l’offerta sia stata clamorosa. Il difensore ha voluto giocare al rialzo, ora neanche puoi metterlo in panchina perché è essenziale per il reparto. L’Inter ha fatto il bene di tutti non intervenendo a tempo dovuto, tranne il suo. Ora sta facendo miracoli per tenere il giocatore, ma potrebbe non bastare. Serviva trovare un sostituto due anni fa, bisogna avere coraggio con i giovani. Guardate Federico Dimarco, non l’hai pagato, l’hai aspettato ed ora è uno dei migliori terzini d’Europa. I calciatori, una volta comprati, vanno allenati bene».