Adani: «Conte e Inzaghi, una differenza. 2-1? Difficile a livello etico»

Lele Adani, ex difensore e opinionista sportivo, è intervenuto durante il programma 90esimo Minuto su Rai Due dove ha parlato di Lazio-Inter e delle differenze riscontrate fin qui tra Antonio Conte e Simone Inzaghi.

SCELTA ETICA – Questo il commento di Lele Adani sull’episodio che ha portato al 2-1 della Lazio sull’Inter: «Da regolamento sono d’accordo che è stato tutto giusto, ma la cosa passa perché c’è stata la situazione di Lautaro Martinez. Quella fa tanto. Se quella palla va subito sui piedi di un giocatore della Lazio, questa cosa non passa nello stesso modo. È difficile a livello etico accettare tutto questo».

DIFFERENZE – Lele Adani ha poi sottolineato quale sia la maggior differenza riscontrata fin qui tra Antonio Conte e Simone Inzaghi: «Conte più di Inzaghi dava la tenuta nei 90 minuti. Quest’anno i nerazzurri non hanno vinto contro quattro squadre. Sono partiti bene, giocando frazioni buone, potevano vincerle tutte e quattro ma non ne hanno vinta nessuno. Quello che manca adesso all’Inter è la tenuta per tutta la partita contro avversari forti. Non dimentichiamo che sono la squadra con lo scudetto sulla maglia».