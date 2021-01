Adani: “Ecco perché Conte fa giocare Gagliardini. Acquisti Inter…”

Adani è intervenuto nel canale Twitch di Vieri, per parlare della giornata di campionato giocata ieri e dell’Inter. L’ex difensore nerazzurro ha spiegato perché, a suo avviso, Conte preferisca Gagliardini ad altri giocatori e valutato il mercato aperto da oggi.

FUNZIONALI – Così Daniele Adani sul mercato: «L’Inter prende uno che ti sposta, non prende uno per completare. Antonio Conte ha detto che Arturo Vidal deve pedalare, il posto non ce l’ha nessuno. Sai com’è Conte, è dritto e dice che deve fare. Perché fa giocare Roberto Gagliardini? Quando parla di lui e di Matteo Darmian parla di giocatori affidabili. Portano a casa il voto, ma possono migliorare. Gli affidabili però giocano: lui, che è fissato sulle sue cose, da loro ottiene quello che gli serve e si accontenta. Se devi migliorare ne prendi un altro. Ashley Young è affidabile, se non hai soldi lo tieni. Emerson Palmieri è un giocatore di piede mancino che ci si potrebbe lavorare, o Marcos Alonso, però Young è affidabile. Certo, se vai a prendere uno deve spostare. E prendendo una mezzala destra sposti, perché c’è margine. Se Marcelo Brozovic gioca puoi aspettare un attimo, anche se io da sempre adoro Leandro Paredes».