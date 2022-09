Adani: «Casadei ha quella corsa dritta per dritta di Vecino! Fisicamente…»

Lele Adani ha detto la sua su Cesare Casadei, menzionato durante la Bobo Tv in merito ai prossimi giocatori da Nazionale. L’ex giocatore, oggi opinionista, ha spiegato le caratteristiche dell’ex Inter paragonandolo a Vecino

GIOCATORE DI CORSA − Adani paragona Casadei ad un altro ex Inter: «Cesare Casadei è uno di 15 gol a campionato in Primavera, ha quella corsa dritta per dritta di Matias Vecino. Ha una grande gamba e quella capacità di arrivare in mezzo a 10 persone e colpire il pallone. Sembra che tutti sparissero. Non è quel giocatore fine ma ha quella corsa che per il campionato inglese può essere importante. Lui fisicamente nella Primavera faceva la differenza per tempo di entrata e timing di inserimento».