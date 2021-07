Adani, buon compleanno! Tanti auguri all’ex Inter che oggi compie 47 anni

Adani, ex difensore dell’Inter oggi opinionista, oggi compie ben 47. Gli auguri da parte di tutta la redazione di Inter-News.it e la nota pubblicata sul sito ufficiale del club.

COMPLEANNO – Adani, ex difensore dell’Inter oggi compie 47 anni! Oggi opinionista e commentatore, in nerazzurro (dal 2002) ha collezionato quarantacinque presenze e cinque gol in tutte le competizioni, in due stagioni. Gli auguri anche da parte dell’Inter: “Ha vestito la maglia nerazzurra distinguendosi per dedizione, passione e professionalità”.