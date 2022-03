Adani: «Bastoni e Mancini, ottima scelta. Costruzione più facile»

Lele Adani è intervenuto negli studi di Rai Sport nel prepartita di Italia-Macedonia del Nord, dove ha commentato la scelta su Bastoni e Mancini in difesa (vedi formazioni).

SCELTA GIUSTA – Lele Adani ha commentato in questo modo la scelta di Alessandro Bastoni e Gianluca Mancini come titolari della difesa di questa sera: «Un mancino a sinistra per costruire con un destro sulla destra. Per me la scelta è perfetta, anche perché l’idea è quella di costruire il gioco dal basso. Inoltre possiamo tenere Chiellini a riposo per l’eventuale seconda partita».