Adani: «Bastoni bloccato mentalmente. Vero colpevole de Vrij: il motivo!»

Lele Adani, alla Bobo Tv, ha analizzato le problematiche in difesa dell’Inter con Bastoni e de Vrij nel mirino. Soprattutto l’olandese giù fisicamente e mentalmente

DIFESA SOTTO ASSEDIO − Adani condanna la tenuta difensiva dell’Inter parlando di due giocatori nerazzurri: «Bastoni è bloccato mentalmente, è un po’ meno reattivo. Arriva un po’ dopo, sbaglia di più, gli errori ci sono. Ma la mia sensazione è che il maggior responsabile è de Vrij. Da difensore sono sempre stato abituato che il difensore deve poter a volte fare a meno del centrocampista. Lui è quello di lettura e rimedio, quello che leggendo riesce sempre a prevedere e a porre un rimedio. De Vrij è pigro e anche distratto, non può permetterselo. Non ha molto la presa sulla gara. E’ stata vista troppo in positivo la partita di Lecce, l’Inter non è mai stata brillante».