Adani avvisa l’Inter: «Porto abituato a queste partite. Ha filosofia europea»

Adani avverte l’Inter nel non sottovalutare il Porto, squadra abituata a giocare a certi livelli. L’ex difensore analizza la visione europea della squadra di Conceicao

COMPLICATO − Lele Adani tira le orecchie a chi parla di Inter favorita: «Il Porto vive per questo tipo di partite, non lo sottovaluterei. Lascerei da parte il pronostico. Non ci sarà uno dei giocatori più importanti come Otavio. Ma è una squadra che ha una concezione molto europea. Hanno la gente da grande atmosfera e anche fuori casa sa giocare bene. Nel girone perde le prime due e poi vince le ultime quattro. È una squadra che sa stare in questi livelli». Le sue parole alla Bobo TV.